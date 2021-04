Cuneo | parla il gioielliere | ' Non volevo ucciderli | dovevo difendere mia figlia Ho rivisto il film dell' altra rapina'

Advertising

Luigi56124612 : RT @CamarcaJuri: Una persona, psicologicamente fragile, viene portata al carcere di Cuneo. Dopo appena 20 giorni, senza che neppure la sua… - leggoit : #Cuneo, parla il gioielliere: «Non volevo ucciderli, dovevo difendere mia figlia. Ho rivisto il film dell'altra rap… - Vh_Pi : RT @Battiture2: Dopo appena 20 giorni, senza che neppure la sua famiglia sappia che lui è lì, viene trovato morto nella sua cella: si parla… - Philo1936 : RT @Battiture2: Dopo appena 20 giorni, senza che neppure la sua famiglia sappia che lui è lì, viene trovato morto nella sua cella: si parla… - Arteria_antifa : RT @Battiture2: Dopo appena 20 giorni, senza che neppure la sua famiglia sappia che lui è lì, viene trovato morto nella sua cella: si parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo parla

In ospedale il terzo bandito Resta piantonato dai carabinieri in ospedale aAlessandro Modica , il rapinatore 34enne sopravvissuto all'assalto alla gioielleria. Indagato per rapina in concorso, ......19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14 Asti Under 19 Under 17 Under 16 Under 15 Under 14...Benassi: "Insegno un calcio moderno, con possesso palla e costruzione dal basso" Il calcio è uno ...«Non volevo uccidere, ma quando ho visto quella scena, ho rivisto il film dell'altra mia rapina». A dirlo è Mario Roggero, il gioielliere indagato per omicidio ...«C’è un’occasione storica da non lasciare sfuggire; con il Recovery Plan possiamo dare un futuro all’ex Neuro». Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, stamattina (30 aprile) a Racconigi, dov ...