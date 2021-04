Cuneo, omicidio gioielleria: indagato per eccesso di difesa il gioielliere (Di venerdì 30 aprile 2021) È indagato per omicidio colposo ed eccesso di difesa Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo di 66 anni che per difendersi dai rapinatori ha sparato a due di loro uccidendoli ed al terzo ferendolo gravemente. I tre tenevano moglie e figlia sotto la minaccia delle armi. Il suo avvocato, Stefano Campanello, ha spiegato ad ANSA: “È un momento difficile per il mio assistito, straziato da quanto successo e per essersi trovato in una situazione drammatica”. “Non abbiamo ancora ricevuto l’avviso di garanzia ma il mio assistito ritiene comunque di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari. È molto scosso.” I rapinatori avevano delle armi giocattolo, ma private del tappo rosso quindi era molto più difficile distinguerle, soprattutto in un momento ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 30 aprile 2021) Èpercolposo eddiMario Roggero, ildidi 66 anni che per difendersi dai rapinatori ha sparato a due di loro uccidendoli ed al terzo ferendolo gravemente. I tre tenevano moglie e figlia sotto la minaccia delle armi. Il suo avvocato, Stefano Campanello, ha spiegato ad ANSA: “È un momento difficile per il mio assistito, straziato da quanto successo e per essersi trovato in una situazione drammatica”. “Non abbiamo ancora ricevuto l’avviso di garanzia ma il mio assistito ritiene comunque di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari. È molto scosso.” I rapinatori avevano delle armi giocattolo, ma private del tappo rosso quindi era molto più difficile distinguerle, soprattutto in un momento ...

