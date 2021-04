Cristina Marino | compagna di Luca Argentero rivela | ‘Se sgarro a tavola poi … “ | boom di like

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 30 aprile 2021)è la bellissimadie i due hanno avuto una bambina, Nina della quale sono innamorati pazzi. In tante occasioni sia lachehanno detto di tenerci tantissimo alla forma fisica ma, prima di questa, ad una buona alimentazione e ad un fisico allenato con costanza. Infatti, a questo propositoha dato alcune dritte che si possono anche ritrovare nel suo blog e tantissime sono le ragazze che si ispirano a lei.da poco mamma è in una perfetta forma fisicaha 29 anni e da poco è diventata mamma della piccola Nina. A guardarla mentre si allena non si direbbe che il suo ...