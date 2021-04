Cristina Chiabotto rivela il significato del nome scelto per sua figlia | la bimba si chiamerà Luce Maria

(Di venerdì 30 aprile 2021)diventerà mamma a breve e in questi mesi ha condiviso con i suoi fan alcuni dettagli della sua gravidanza. Dopo il dolce annuncio, l’ex Miss Italia ha fatto sapere che si tratterà di unae ha già ancheto ildella piccola:. Ora, la bella torinese ha voluto spiegare cosa l’ha convinta a scegliere proprio questo, che nasconde unmolto importante per lei.incinta: il racconto della gravidanza via social Sono ormai passati quattro mesi da quandoha annunciato che lei e il marito Marco Roscio sarebbero diventati genitori. L’ex miss hafin da ...

pieceleb72 : la bellissima Cristina Chiabotto da instagram - DSpettacolo : Cristina Chiabotto è arrivata all'ultimo mese di gravidanza. A maggio nascerà la sua bambina, figlia del marito Mar… - gossipblogit : Cristina Chiabotto: "Luce? Un nome dolce e un augurio per la mia bambina"

Andrea Dianetti, Melissa Satta, Costanza Caracciolo, Sandra Milo, Massimo Bisotti, Jane Alexander, Nina Palmieri, Paola Turani, Elisabetta Gregoraci e Cristina Chiabotto si sono affrettati a ...