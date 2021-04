Cremonese-Reggina, l’ex Ceravolo: “Mi auguro di tornare, un giorno” (Di venerdì 30 aprile 2021) Foto di Franco Cufari / Ansa Il grande ex di Cremonese-Reggina di domani è il locrese Fabio Ceravolo: le parole dell’attaccante locrese su passato e futuro Pur essendo in dubbio per la partita di domani, a causa di un problema muscolare, il grande ex di Cremonese-Reggina di domani è l’attaccante locrese Fabio Ceravolo. A Gazzetta del Sud, il calciatore grigiorosso ha ripercorso le tappe della sua carriera in amaranto a partire dai primissimi anni: “Alla Reggina sono cresciuto sia come uomo che come calciatore – afferma – e ho imparato i veri valori della vita, oltre che quelli sportivi. Una maglia che è il sogno di ogni bambino, in città come in provincia. Ricordo bene i primi anni nel settore giovanile. I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, chilometri ogni ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Foto di Franco Cufari / Ansa Il grande ex didi domani è il locrese Fabio: le parole dell’attaccante locrese su passato e futuro Pur essendo in dubbio per la partita di domani, a causa di un problema muscolare, il grande ex didi domani è l’attaccante locrese Fabio. A Gazzetta del Sud, il calciatore grigiorosso ha ripercorso le tappe della sua carriera in amaranto a partire dai primissimi anni: “Allasono cresciuto sia come uomo che come calciatore – afferma – e ho imparato i veri valori della vita, oltre che quelli sportivi. Una maglia che è il sogno di ogni bambino, in città come in provincia. Ricordo bene i primi anni nel settore giovanile. I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, chilometri ogni ...

