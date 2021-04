Cremonese-Reggina, i convocati di Baroni: cinque assenti, fuori anche Situm per positività al Covid (Di venerdì 30 aprile 2021) Foto StrettoWeb La lista ufficiale dei convocati scelta dal tecnico amaranto Marco Baroni per la sfida di domani tra Cremonese-Reggina Dosare le energie, recuperare più uomini possibili e sfruttare tutta la rosa a disposizione. Dovrà essere questo, e lui lo sa bene, il “must” di Marco Baroni in vista del rush finale di Serie B. anche la Reggina si trova dentro dieci giorni da urlo: dall’1 al 10 maggio, quattro gare in cui gli amaranto si giocano la possibilità di accedere ai playoff. La prima è domani allo Zini di Cremona. La situazione infermeria è abbastanza incoraggiante, considerando i recenti recuperi di Petrelli e Menez. Per la sfida di domani, gli unici assenti saranno i lungodegenti Faty, Kingsley e Micovshi, lo squalificato Montalto e ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021) Foto StrettoWeb La lista ufficiale deiscelta dal tecnico amaranto Marcoper la sfida di domani traDosare le energie, recuperare più uomini possibili e sfruttare tutta la rosa a disposizione. Dovrà essere questo, e lui lo sa bene, il “must” di Marcoin vista del rush finale di Serie B.lasi trova dentro dieci giorni da urlo: dall’1 al 10 maggio, quattro gare in cui gli amaranto si giocano la possibilità di accedere ai playoff. La prima è domani allo Zini di Cremona. La situazione infermeria è abbastanza incoraggiante, considerando i recenti recuperi di Petrelli e Menez. Per la sfida di domani, gli unicisaranno i lungodegenti Faty, Kingsley e Micovshi, lo squalificato Montalto e ...

Advertising

psb_original : Reggina, ampia scelta nelle convocazioni per mister Baroni #SerieB - citynowit : Quattro indisponibili più lo squalificato Montalto in casa amaranto. I convocati di Baroni - strillsport : Reggina, i convocati per la Cremonese: 1 positivo nei quattro indisponibili - LeottaVi : RT @Reggina_1914: ??? | SQUAD LIST ?? I 23 convocati di mister Baroni per #CRERGI: - Reggina_1914 : ??? | SQUAD LIST ?? I 23 convocati di mister Baroni per #CRERGI: -