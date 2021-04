Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi (Di venerdì 30 aprile 2021) commenta Pronta la zona rossa per Bella Farnia, frazione di Sabaudia, in provincia di Latina. La decisione è stata presa dopo che, grazie a uno screening organizzato dalla Asl, circa 80 persone, tutti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) commenta Pronta laper Bella Farnia, frazione di Sabaudia, indi. La decisione è stata presa dopo che, grazie a uno screening organizzato dalla Asl, circa 80 persone, tutti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: zona rossa in provincia di Latina #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi #Latina - SkyTG24 : Covid Latina, 80 positivi: Bella Farnia verso la zona rossa - MaryWinner6 : RT @AntonioGrzt: Covid: la #Sardegna ha numeri da zona gialla ma con tutta probabilità diventerà 'solo' arancione. C'è da dire che in quan… - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Covid, zona rossa in provincia di Latina: 80 cittadini indiani positivi #Latina -