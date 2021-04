Covid, Zangrillo: “Pronto soccorso S. Raffaele vuoto”. Scoppia la polemica sui social (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questa mattina il Pronto soccorso Covid19 del San Raffaele è vuoto. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza”. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, in un tweet rivolto ai cronisti ha sottolineato i passi avanti dell’offensiva anti Covid. La dichiarazione di Zangrillo arriva all’indomani del traguardo di vaccinazioni, importante ed auspicato all’inizio della campagna, raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 29 aprile. “Ieri è stato raggiunto l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni di vaccini in un solo giorno. In poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un’importante e costante accelerazione. Faccio i ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021) “Questa mattina il19 del San. Vaccini, ricerca e soprattutto cure corrette e tempestive fanno la differenza”. Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale Sandi Milano, in un tweet rivolto ai cronisti ha sottolineato i passi avanti dell’offensiva anti. La dichiarazione diarriva all’indomani del traguardo di vaccinazioni, importante ed auspicato all’inizio della campagna, raggiunto nella giornata di ieri, giovedì 29 aprile. “Ieri è stato raggiunto l’obiettivo delle 500 mila somministrazioni di vaccini in un solo giorno. In poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un’importante e costante accelerazione. Faccio i ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, #Zangrillo: “Pronto soccorso S. Raffaele è vuoto”. - LegaSalvini : ?? Alberto Zangrillo: 'Cari Signori Giornalisti, questa mattina il Pronto Soccorso Covid-19 del San Raffaele è vuoto… - SkyTG24 : Covid Milano, Zangrillo: 'Pronto soccorso del San Raffaele è vuoto' - GiovyDean : #Zangrillo intendeva dire che il pronto soccorso è vuoto riguardo ai casi da #Covid e non vuoto in generale, visto… - Milton_Keynes1 : RT @assurdistan: Zangrillo ha sconfitto il Covid nel suo Pronto Soccorso. Restano i PS degli altri 999 ospedali e la battaglia è vinta in I… -