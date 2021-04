Covid, variante inglese domina in Italia. Iss: “Monitorare con attenzione” (Di venerdì 30 aprile 2021) domina in Italia la variante inglese del Covid. Mentre resta poco diffusa quella brasiliana. Nel nostro Paese al 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta ‘variante inglese’ (B.1.1.7) del Covid si attesta al 91,6%, in crescita rispetto all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti tra le singole Regioni tra il 77,8% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ (P.1) la prevalenza era del 4,5% (0-18,3%, mentre era il 4,0% nella scorsa survey), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%, con un singolo caso della cosiddetta ‘variante indiana’ (B.1.617.2) e 11 di quella ‘nigeriana’ (B.1.525). La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021)inladel. Mentre resta poco diffusa quella brasiliana. Nel nostro Paese al 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta ‘’ (B.1.1.7) delsi attesta al 91,6%, in crescita rispetto all’86,7% del 18 marzo, con valori oscillanti tra le singole Regioni tra il 77,8% e il 100%. Per quella ‘brasiliana’ (P.1) la prevalenza era del 4,5% (0-18,3%, mentre era il 4,0% nella scorsa survey), mentre le altre monitorate sono sotto lo 0,5%, con un singolo caso della cosiddetta ‘indiana’ (B.1.617.2) e 11 di quella ‘nigeriana’ (B.1.525). La stima viene dalla nuova indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute, insieme ai laboratori regionali ...

