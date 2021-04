Covid, Valle d'Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E' in area rossa la regione Valle D'Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. E' in areala regioneD'. Sono in arealeBasilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Tutte le altree province autonome sono in area gialla.(ITALPRESS).

Advertising

La7tv : #la7retweet Covid, l'Rt nazionale risale a 0,85. Niente giallo per Puglia, anche Basilicata, Calabria e Sicilia rim… - DirettaSicilia : Covid, Valle d’Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione, - princigallomich : Covid, Valle d’Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione - Italpress : Covid, Valle d’Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione - zazoomblog : Covid i colori delle regioni dal 3 maggio: Valle d’Aosta rossa Sardegna arancione. Puglia e Sicilia rimangano aranc… -