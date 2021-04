Covid, vaccinazione di massa a Procida: tocca agli over 30. Domani si chiude la campagna (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ dedicata agli over 30 la terza giornata di vaccinazione di massa sull’isola di Procida. Da mercoledì 28 aprile è in corso sulla piccola isola flegrea la campagna di vaccinazione coordinata dalla Asl Napoli 2 Nord che ha come obiettivo quello di somministrare la prima dose, o nel caso del vaccino Johnson & Johnson l’unica dose di vaccino anti Covid-19 a tutta la popolazione Procidana. Nei primi due giorni si è rispettato il programma di circa 700 vaccinazioni al giorno: mercoledì è toccato agli over 50, ieri è stata la volta dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni. Oggi sono i Procidani tra i 30 e i 39 anni a mettersi in fila all’esterno della sede ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) E’ dedicata30 la terza giornata didisull’isola di. Da mercoledì 28 aprile è in corso sulla piccola isola flegrea ladicoordinata dalla Asl Napoli 2 Nord che ha come obiettivo quello di somministrare la prima dose, o nel caso del vaccino Johnson & Johnson l’unica dose di vaccino anti-19 a tutta la popolazionena. Nei primi due giorni si è rispettato il programma di circa 700 vaccinazioni al giorno: mercoledì èto50, ieri è stata la volta dei cittadini di età compresa tra i 40 e i 49 anni. Oggi sono ini tra i 30 e i 39 anni a mettersi in fila all’esterno della sede ...

