Covid, ultime news. Bollettino: 13.446 contagi su 338.771 tamponi. I morti sono 263 (Di sabato 1 maggio 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza firma nuove ordinanze che andranno in vigore dal 3 maggio. La Valle d'Aosta sarà rossa. Arancioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nella giornata del 29 aprile è stato finalmente superato il target del mezzo milione di somministrazioni in Italia, ha fatto sapere la struttura del Commissario per l'Emergenza Figliuolo

