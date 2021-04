Covid, ultime news. Bollettino: 13.446 contagi su 338.771 tamponi. I morti sono 263. LIVE (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati del ministero della Salute confermano il calo di ricoveri ordinari (-441) e terapie intesive (-57). Il tasso di positività è al 3,97%. Speranza: "Oltre 500mila vaccini". Figliuolo: il piano vaccinale prevede l'immunità a settembre. Da lunedì Valle D'Aosta in rosso, Sardegna arancione. Latina verso la zona rossa dopo i casi di variante indiana. Rt nazionale a 0,85. Il monitoraggio settimanale registra una lenta decrescita della curva. Brusaferro: con le varianti serve molta cautela Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati del ministero della Salute confermano il calo di ricoveri ordinari (-441) e terapie intesive (-57). Il tasso di positività è al 3,97%. Speranza: "Oltre 500mila vaccini". Figliuolo: il piano vaccinale prevede l'immunità a settembre. Da lunedì Valle D'Aosta in rosso, Sardegna arancione. Latina verso la zona rossa dopo i casi di variante indiana. Rt nazionale a 0,85. Il monitoraggio settimanale registra una lenta decrescita della curva. Brusaferro: con le varianti serve molta cautela

