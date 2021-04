(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono 870 ida coronavirus in, 30, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Ric746 : RT @CCKKI: #Covid #Toscana, oggi 870 contagi: bollettino 30 aprile. - CCKKI : #Covid #Toscana, oggi 870 contagi: bollettino 30 aprile. - infoitinterno : Covid, 870 nuovi casi - Salute - TGR Toscana - Frances95616812 : RT @ARSToscana: #covid19 #scuola Il benessere mentale e sociale degli studenti più giovani durante la pandemia nel documento degli esperti… - infoitinterno : Covid Toscana, i nuovi casi scendono a 870. Giani: 'Record di vaccinazioni' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana

"I nuovi casi registrati insono 870 su 27.825 test di cui 13.624 tamponi molecolari e 14.201 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,13% (9,2% sulle prime diagnosi)", scrive sui social.La situazione dei contagi da coronavirus a Prato non sembra migliorare. La cittàda molte settimane fa i conti con numeri straordinariamente alti , tanto da avere l'...quelle anti -. ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Il bollettino delle regioni e della Protezione Civile – in attesa di novità sulla zona gialla e arancione dopo i dati del monitoraggio – con i numeri covidd Ita ...Sono 870 i nuovi casi di Covid-19 oggi in Toscana su 27.82 test effettuati, con il tasso di nuovi positivi che scende al 3,13%.