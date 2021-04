Advertising

Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - MediasetTgcom24 : Covid, nelle ultime 24 ore 14.320 nuovi casi e 288 decessi con 330.075 tamponi | Superati i 4 milioni di malati in… - fisco24_info : Covid, superati 150 milioni di contagi nel mondo: Sono 3.162.166 le persone che hanno perso la vita per complicanze… - TV7Benevento : Covid, superati 150 milioni di contagi nel mondo... - andrea_falivene : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie #Covid, superati i 150 milioni di contagi nel mondo - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid superati

... nonostante lavoriamo instancabilmente per accelerare la fornitura", ha detto il laboratorio anglo - svedese in una dichiarazione dopo quell'incontro: Colombia,500 morti in un giorno, ...... la situazione dei contagi in Italia: la mappa e i grafici interattivi - - > Leggi Anche, nelle ultime 24 ore 14.320 nuovi casi e 288 decessi con 330.075 tamponi -i 4 milioni di ...I decessi hanno riguardato una 74enne di Passirano e una persona del territorio camuno, la cui Ats non fornisce dati di dettaglio. Il totale ufficiale dei lutti bresciani dall'inizio dell'epidemia è d ...Le varianti Covid rischiano di ritardare la ripresa dell'economia in Europa e non è detto che le vaccinazioni di massa possano evitarlo ...