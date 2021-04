Covid | superati 150 milioni di contagi nel mondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono statii 150di casi di coronavirus nel. Lo riporta la Johns Hopkins University, che parla di 150.133.654dall’inizio della pandemia. Sono invece 3.162.166 le persone che nelhanno perso la vita per complicanze legate al-19. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono stati superati i 150 milioni di casi di coronavirus nel mondo. Lo riporta la Johns Hopkins University, che parla di 150.133.654 contagi dall'inizio della pandemia. Sono invece 3.162.166 le persone che nel mondo hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19.