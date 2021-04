Covid | Spallanzani | ' Variante indiana? Nessun dato su maggiore pericolosità'

(Di venerdì 30 aprile 2021) 'Non spaventiamo le persone con toni allarmistici sulle varianti, adesso quella. Non vi è ancora alcunche ci faccia dire che essa sia più cattiva, più contagiosa'. Lo scrive il direttore ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Spallanzani

... l'Ema, l'autorizzazione per estendere l'utilizzo del suo vaccino contro il- 19 anche ai ... Lo scrive su Facebook Francesco Vaia, direttore sanitario dellodi Roma. "Bisogna ...Bella Farnia , frazione nel comune di Sabaudia, sarà zona rossa per i casi di- 19 ...intanto i risultati del sequenziamento per la ricerca delle varianti da parte dell'Istituto, ...McDonald’s Italia annuncia la propria disponibilità a organizzarsi, attraverso strutture adeguate e personale qualificato, per la vaccinazione anti Covid-19 dei suoi 25.000 dipendenti. L’azienda, pres ...«Non spaventiamo le persone con toni allarmistici sulle varianti, adesso quella indiana. Non vi è ancora alcun dato che ci faccia dire che essa sia ...