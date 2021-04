Covid scuola, giorni in presenza alle superiori da settembre ad aprile: a Roma 97, a Milano 71, a Napoli solo 31. I dati (Di venerdì 30 aprile 2021) L'assocazione Save the Children ha condotto uno studio sui giorni in presenza nelle scuole di 8 città (Milano, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Torino, Palermo e Firenze). I dati sono inequivocabili. Il Sud arranca con Napoli, Bari, Reggio Calabria sono in coda alla classifica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) L'assocazione Save the Children ha condotto uno studio suiinnelle scuole di 8 città (, Bari, Reggio Calabria, Torino, Palermo e Firenze). Isono inequivocabili. Il Sud arranca con, Bari, Reggio Calabria sono in coda alla classifica. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Covid scuola, giorni in presenza alle superiori da settembre ad aprile: a Roma 97, a Milano 71, a Napoli solo 31. I… - pietrafocaia : Deprimersi per le realtà che non vengono raccontate e cambiano la vita dei bambini. 'Long Covid colpisce sempre più… - medicotv2000 : RT @TV2000it: #maturitàventiventuno prossimamente su Tv2000 Il nuovo docufilm di TV2000 sull’ultimo anno di studi e la maturità al tempo d… - folucar : RT @Lady_ofShalott_: Caos totale a scuola. Alunno 15enne con CoVid - i genitori l’hanno mandato a scuola anche se stava poco bene. Ha la fe… - orasolaretv2000 : RT @TV2000it: #maturitàventiventuno prossimamente su Tv2000 Il nuovo docufilm di TV2000 sull’ultimo anno di studi e la maturità al tempo d… -