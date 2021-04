Covid | Salvini “A maggio si ritorna alla vita senza coprifuoco”

(Di venerdì 30 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le vaccinazioni stanno andando bene, ieri in Lombardia ne sono state fatte 115 mila e siamo ormai vicini, in tutto il paese, a quota 500 mila, stanno aumentando i guariti, si stanno svuotando i letti in terapia intensiva, se i dati andranno avanti così, con 400 mila vaccinazioni al giorno, penso che entroil ritornosia un obiettivo raggiungibile”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Radio Capital. “Il mio obiettivo è arrivarecancellazione dellibertà – ha aggiunto -. Entro metàilpuò essere tranquillamente cancellato”. (ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, ospite di Radio Capital. 'Il mio obiettivo è arrivare alla cancellazione del coprifuoco, alla libertà - ha aggiunto - . Entro metà maggio il ......più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima delil saldo e stralcio. Per permettere a queste persone di riemergere dal nero. Parliamo di importi di 100mila', ha spiegatoNuova riunione per il tavolo di coalizione del centrosinistra. Il segretario cittadino del Partito Democratico: "Individueremo in tempi brevi il candidato sindaco che dovrà scrivere una nuova storia p ...Il leader della Lega a Radio Capital: "Il nostro obiettivo è la rottamazione di quelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio" ...