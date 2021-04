Covid, report Iss: “Nessuna regione a rischio elevato, ma l’indice Rt torna a salire. Soglia di occupazione delle rianimazioni alta in 8 aree” (Di venerdì 30 aprile 2021) Nessuna regione italiana presenta un rischio pandemico alto e la situazione, nel complesso, sta migliorando. Ma guai a concedersi dei cali d’attenzione, visto che l’indice Rt nazionale torna a salire a 0,85, con tre regioni sopra la Soglia critica di 1, mentre in 8 la Soglia di occupazione delle terapie intensive, seppur in calo rispetto alla settimana passata, rimane alta. Sono queste le rilevazioni e le raccomandazioni contenute nell’ultimo report settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), secondo quanto si apprende. “La Basilicata, la Campania e la Sicilia hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Campania e Sicilia) hanno una trasmissibilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021)italiana presenta unpandemico alto e la situazione, nel complesso, sta migliorando. Ma guai a concedersi dei cali d’attenzione, visto cheRt nazionalea 0,85, con tre regioni sopra lacritica di 1, mentre in 8 laditerapie intensive, seppur in calo rispetto alla settimana passata, rimane. Sono queste le rilevazioni e le raccomandazioni contenute nell’ultimosettimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss), secondo quanto si apprende. “La Basilicata, la Campania e la Sicilia hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Tra queste, due Regioni (Campania e Sicilia) hanno una trasmissibilità ...

Advertising

amnestyitalia : La sfida senza precedenti posta dalla pandemia non è stata sufficiente a impedire a 18 stati di eseguire condanne a… - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - reportrai3 : Il 30 marzo Maria Letizia Di Liberti, dirigente della Regione Siciliana, è finita a domiciliari: i pm l’hanno accus… - ohitsjustAle : RT @FilBarbera: @fsaraceno @marcopalears @CarloStagnaro @digitaliano bisognerebbe chiedere agli esperti. Non è che manchino @Antonio_Carami… - fsaraceno : RT @FilBarbera: @fsaraceno @marcopalears @CarloStagnaro @digitaliano bisognerebbe chiedere agli esperti. Non è che manchino @Antonio_Carami… -