Covid | Renzi | ' maggio sia il mese della Commissione di inchiesta'

Roma, 30 apr (Adnkronos) - "A proposito di banchi a rotelle e ventilatori cinesi non funzionanti: dal marzo 2020 chiediamo una Commissione di inchiesta sulla gestione del Covid. Non abbiamo cambiato idea, noi. Sono morte decine di migliaia di persone, come si può fare finta di nulla? Che maggio sia il mese della Commissione di inchiesta!". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi Covid - 19, somministrate in Italia 500.000 dosi di vaccino in 24 ore - - > Sulla vicenda è intervenuto anche Matteo Renzi , leader di Italia Viva . 'Mezzo milione di ... che in questi giorni ha deciso di allentare le restrizioni anti Covid , permettendo a bar e ...

Il trampolino del Recovery per il modello di sviluppo sostenibile ... con un modello di sviluppo sostenibile che, dopo il dramma della crisi della pandemia del Covid - ... D'altronde, se i governi Renzi e Gentiloni, con appena un po' di flessibilità di bilancio concessaci ...

