Covid: primo maggio 2021 libero dopo un anno di restrizioni. Tamponi e green pass per le vacanze (Di venerdì 30 aprile 2021) Un anticipo di vacanza, nel week end di sabato primo maggio e domenica 2. Per la prima volta da oltre un anno, gli italiani - quasi tutti - potranno passare il primo weekend di festa in libertà. Il fine settimana del primo maggio sarà un test non solo per verificare l'andamento della curva dei contagi, ma anche - e soprattutto - per il rilancio del turismo. In Toscana si annuncia movimento vewrso le città d'arte, ma anche in direzione Versilia e Argentario L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 30 aprile 2021) Un anticipo di vacanza, nel week end di sabatoe domenica 2. Per la prima volta da oltre un, gli italiani - quasi tutti - potrare ilweekend di festa in libertà. Il fine settimana delsarà un test non solo per verificare l'andamento della curva dei contagi, ma anche - e soprattutto - per il rilancio del turismo. In Toscana si annuncia movimento vewrso le città d'arte, ma anche in direzione Versilia e Argentario L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - LaStampa : Il lavoro femminile colpito dalla pandemia: “Donne prime vittime del Covid anche quando non si ammalano” - vaticannews_it : #23aprile La maratona mariana convocata da #PapaFrancesco per la fine della pandemia di #Covid riporta in primo pia… - blue_flag4 : 14 giorni dopo il primo annuncio, 8 giorni dopo il secondo annuncio, 22 giorni dopo la Germania, 20 giorni dopo la… - FirenzePost : Covid: primo maggio 2021 libero dopo un anno di restrizioni. Tamponi e green pass per le vacanze -