Covid: oltre 150 mln contagi nel mondo da inizio pandemia (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha superato oggi quota 150 milioni il numero di contagi da Covid - 19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Ha superato oggi quota 150 milioni il numero dida- 19 registrati ufficialmente in tutto ildall'della, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I ...

Era il 26 marzo 2020 quando Matteo Renzi chiedeva in Senato la commissione di inchiesta sul Covid. Bene se ci sarà… - fattoquotidiano : I VOLI DI STATO DELLA CASELLATI Da maggio 2020 l'aereo blu si è alzato in volo 124 volte, anche per andare in Sard… - Tg3web : Sono atterrati a Fiumicino ieri sera tardi con un volo da New Delhi. Erano oltre 200 e in 23 sono risultati positiv… - Speranza: ieri oltre 500 mila vaccinati

Covid: oltre 150 mln contagi nel mondo da inizio pandemia
Ha superato oggi quota 150 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati ufficialmente in tutto il mondo dall'inizio della pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I guariti sono stati oltre 87 milioni.

Istat, occupazione in ripresa a marzo ma con Covid persi 900mila posti L'occupazione risulta ancora in ripresa a marzo , ma l'effetto Covid è stato pesante sul mercato del lavoro, con oltre 900 mila posti in meno. Fra i più colpiti i giovani e coloro che non hanno un posto stabile (autonomi e lavoratori a termine). Crescono anche la ...

Covid India, record di oltre 386mila nuovi contagi Adnkronos Rt nazionale risale a 0,85 e scende incidenza a 146 ROMA, 30 APR - Risale l'indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana era a quota 0,81 e che torna al valore 0,85, uguale a quello della settimana ancora precedente ...

Volotea tornerà ad operare il collegamento Genova-Parigi Charles De Gaulle Volotea ha riconfermato il suo portafoglio voli da e per Genova: con il nuovo collegamento verso l’aeroporto di Parigi salgono a 15 le rotte disponibili presso lo scalo per il 2021, dieci ...

