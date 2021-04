Covid, oggi 13.446 casi e 263 morti: il bollettino del 30 aprile (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 30 aprile 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 13.446 Decessi: 263 Tamponi effettuati: 338.771 Terapie intensive: – 57 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 436.270 casi totali: 4.022.653 Decessi: 120.807 Guariti: 3.465.576 In Italia oggi, venerdì 30 aprile 2021, si registrano 13.446 nuovi positivi e 263 morti. Ieri c’erano stati 14.320 nuovi casi e 288 morti. In totale sono stati effettuati 338.771 tamponi (ieri erano stati 330.075). Il tasso di positività scende al 3,97%. Le persone attualmente positive al Covid sono 436.270 (-2.439). Il bilancio delle vittime ammonta a 120.807 (+263). I guariti ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021)Italia, ildi302021:, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 13.446 Decessi: 263 Tamponi effettuati: 338.771 Terapie intensive: – 57 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 436.270totali: 4.022.653 Decessi: 120.807 Guariti: 3.465.576 In Italia, venerdì 302021, si registrano 13.446 nuovi positivi e 263. Ieri c’erano stati 14.320 nuovie 288. In totale sono stati effettuati 338.771 tamponi (ieri erano stati 330.075). Il tasso di positività scende al 3,97%. Le persone attualmente positive alsono 436.270 (-2.439). Il bilancio delle vittime ammonta a 120.807 (+263). I guariti ...

Advertising

NicolaPorro : Oggi @DelpapaMax torna su uno dei suoi bersagli polemici preferiti: #VascoRossi che è passato dalla vita spericolat… - ivanscalfarotto : Oggi Italia Viva ha depositato il ddl per l'istituzione di una Commissione d’inchiesta sul Covid. Giusto che il Pa… - DavidSassoli : Oggi il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un Certificato Covid 19 valido per le cittadine e i cittadi… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie #Covid, tasso di positività al 3,9% oggi in Italia - - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 89 contagi e 3 morti: bollettino 30 aprile - -