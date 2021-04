Covid, numero verde dell’Ordine dei medici di Napoli: boom di chiamate (Di venerdì 30 aprile 2021) In un solo mese sono state più di 7mila le telefonate giunte al numero verde 800.95.44.27 istituito dall’Ordine dei medici di Napoligrazie ad un accordo con l’Asl Napoli 1 Centro per fornire informazioni mediche sulla campagna vaccinale Covid-19. Gli 80 medici dell’Ordine di Napoli, tutti professionisti oggi in pensione, hanno risposto nelle prime 5 settimane a una media di 190 chiamate al giorno (900 a settimana) dalle 9 alle 14 su 5 linee dedicate, intercettando così un bisogno di aiuto proveniente non solo da tutta la Campania, ma anche da altre regioni d’Italia. I medici partenopei hanno dispensato consigli, rassicurato l’utenza sulla assoluta necessità di vaccinarsi, e hanno anche creato un vero e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) In un solo mese sono state più di 7mila le telefonate giunte al800.95.44.27 istituito dall’Ordine deidigrazie ad un accordo con l’Asl1 Centro per fornire informazioni mediche sulla campagna vaccinale-19. Gli 80di, tutti professionisti oggi in pensione, hanno risposto nelle prime 5 settimane a una media di 190al giorno (900 a settimana) dalle 9 alle 14 su 5 linee dedicate, intercettando così un bisogno di aiuto proveniente non solo da tutta la Campania, ma anche da altre regioni d’Italia. Ipartenopei hanno dispensato consigli, rassicurato l’utenza sulla assoluta necessità di vaccinarsi, e hanno anche creato un vero e ...

