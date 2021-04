Covid, news. Speranza: "Ieri 500mila vaccinati". Iss: 91,6% casi da variante inglese. LIVE (Di venerdì 30 aprile 2021) Il commissario Figliuolo prevede l'immunità di gregge a settembre. Monitoraggio dell'Iss: Rt in risalita a 0,85. Oggi nuovi colori per le Regioni: Valle d'Aosta verso il rosso, Sardegna in arancione, Puglia in bilico tra giallo e arancione, per la Campania si profila una nuova retrocessione. Iss: quadro impegnativo, mantenere la cautela. Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Il commissario Figliuolo prevede l'immunità di gregge a settembre. Monitoraggio dell'Iss: Rt in risalita a 0,85. Oggi nuovi colori per le Regioni: Valle d'Aosta verso il rosso, Sardegna in arancione, Puglia in bilico tra giallo e arancione, per la Campania si profila una nuova retrocessione. Iss: quadro impegnativo, mantenere la cautela. Attesa per il bollettino del ministero della Salute

Advertising

LaStampa : Ricoverati per Covid nonostante il vaccino - DSantanche : #Speranza, che nel suo libro vedeva nella tragedia del #Covid un’occasione per “rifondare un’egemonia culturale del… - SaveChildrenIT : In #India la seconda ondata di #Covid19 è devastante: oltre 250.000 nuovi contagi al giorno. Se i bambini corrono m… - CorriereCitta : Covid, Valle d’Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, Valle d’Aosta in zona rossa, 5 regioni in arancione - -