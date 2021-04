Covid, monitoraggio Iss: Rt sale a 0,85. Scende l'incidenza (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per il monitoraggio settimanale, l'Rt in Italia nell'ultima settimana è a 0,85, contro lo 0,81 della settimana precedente. Scende invece l'incidenza, a 146 casi settimanali per centomila abitanti. Terapie intensive in calo, ma 8 regioni sopra soglia. Nel Paese la variante inglese è pari al 91,6% dei casi Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo quanto emerge dalla riunione della cabina di regia per ilsettimanale, l'Rt in Italia nell'ultima settimana è a 0,85, contro lo 0,81 della settimana precedente.invece l', a 146 casi settimanali per centomila abitanti. Terapie intensive in calo, ma 8 regioni sopra soglia. Nel Paese la variante inglese è pari al 91,6% dei casi

