Covid | medico guarito | “Dopo il virus non stavo in piedi | rinato con riabilitazione”

Pavia, 30 apr. (Adnkronos Salute) – "Una volta guarito dal Covid mi sentivo floscio come un polpo, ero uno straccio e non riuscivo nemmeno a reggermi in piedi. E' stato solo grazie alla riabilitazione se poi, lentamente, mi sono ripreso il mio corpo". A parlare è Paolo Geraci, 69 anni, medico e già rianimatore all'Irccs San Matteo di Pavia, che Dopo la malattia ha intrapreso un percorso di riabilitazione respiratoria e motoria all'Ics Maugeri di Pavia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

