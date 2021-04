Advertising

TV7Benevento : Covid Liguria, oggi 276 contagi e 11 morti: bollettino 30 aprile... - irastadilarsson : RICOVERI #30aprile: Sardegna +5 Bolzano +1 Trento, Molise, Basilicata -4 Calabria -6 Abruzzo, V.d'Aosta -8 Ligur… - irastadilarsson : TERAPIE INTENSIVE 30/04/2021: Basilicata +2 Umbria, V.d'Aosta, Sardegna +1 Molise, Toscana, Bolzano -1 Liguria,… - irastadilarsson : DECEDUTI 30/04/2021: Lombardia +41 Puglia +37 Toscana +29 Lazio +26 Campania +24 Sicilia +19 Piemonte +18 E-R +17… - rep_genova : Covid in Liguria, continua calo di positivi e ospedalizzati, ancora 11 morti [aggiornamento delle 17:47] -

Sardegna in arancione, Valle d'Aosta rossa. Nessun ... Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, ... Genova – Sono 11 i decessi e 276 i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 24 ore in Liguria. I nuovi positivi sono stati riscontrati a fronte di 4.162 tamponi molecolari processati e 2.632 ... Sono 276 i contagi da coronavirus in Liguria oggi, 30 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 11 morti che portano il totale a 4.183 dall ...