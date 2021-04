Covid, Letta: Salvini irresponsabile, con lui ci giochiamo estate (Di venerdì 30 aprile 2021) "Agli italiani dico: siamo/siate responsabili, se seguite Salvini ci giochiamo l'estate. Non date retta a Salvini". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervistato in diretta sul sito della ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) "Agli italiani dico: siamo/siate responsabili, se seguitecil'. Non date retta a". Lo ha detto il segretario del Pd Enricointervistato in diretta sul sito della ...

