Covid – Lega: Sale cinema penalizzate dal coprifuoco (Di venerdì 30 aprile 2021) – “Il coprifuoco alle 22 così come la chiusura dei centri commerciali nei weekend o il divieto di vendita di cibo e bevande nelle Sale rischia di vanificare la riapertura delle Sale cinematografiche, con danni e ripercussioni gravissime su migliaia di lavoratori”. A lanciare l’allarme sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Il Governo ha il dovere di intervenire andando a riformulare alcune disposizioni che per molte categorie di lavoratori risultano penalizzanti ma soprattutto hanno poco a che fare con la gestione della pandemia. Nella Capitale vi sono tantissime Sale che resteranno chiuse, molte sono sull’orlo del fallimento e altre non riapriranno mai più. Si tratta di un settore che ha un altissimo valore sociale e culturale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 aprile 2021) – “Ilalle 22 così come la chiusura dei centri commerciali nei weekend o il divieto di vendita di cibo e bevande nellerischia di vanificare la riapertura delletografiche, con danni e ripercussioni gravissime su migliaia di lavoratori”. A lanciare l’allarme sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani dellaSalvini Premier. “Il Governo ha il dovere di intervenire andando a riformulare alcune disposizioni che per molte categorie di lavoratori risultano penalizzanti ma soprattutto hanno poco a che fare con la gestione della pandemia. Nella Capitale vi sono tantissimeche resteranno chiuse, molte sono sull’orlo del fallimento e altre non riapriranno mai più. Si tratta di un settore che ha un altissimo valore sociale e culturale ...

