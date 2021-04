Covid: la Russia ha prodotto il primo vaccino al mondo per gli animali. Ecco come funziona (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid: la Russia ha prodotto il primo vaccino al mondo per gli animali La Russia ha prodotto le prime dosi al mondo di un vaccino contro Covid-19 per gli animali. Lo ha annunciato il Servizio Federale russo per la Veterinaria e la Sorveglianza Fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), affermando che le 17.000 dosi del primo lotto di Carnivac-Cov saranno presto fornite a diverse regioni russe. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, la direttrice dell’ente federale, Yulia Melano, ha dichiarato che il vaccino ha già suscitato l’interesse di società provenienti da Germania, Grecia, Polonia, Austria, Kazakistan, Tagikistan, ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 aprile 2021): lahailalper gliLahale prime dosi aldi uncontro-19 per gli. Lo ha annunciato il Servizio Federale russo per la Veterinaria e la Sorveglianza Fitosanitaria (Rosselkhoznadzor), affermando che le 17.000 dosi dellotto di Carnivac-Cov saranno presto fornite a diverse regioni russe. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Tass, la direttrice dell’ente federale, Yulia Melano, ha dichiarato che ilha già suscitato l’interesse di società provenienti da Germania, Grecia, Polonia, Austria, Kazakistan, Tagikistan, ...

Advertising

RobertoBurioni : Vaccino Cina: non pervenuto. Vaccino Russia: contaminato Vaccino Cuba: Aspetta & Spera Alla fine se non crepate… - SkyTG24 : Vaccini covid, in Russia prodotte le prime dosi per gli animali - RobertoBurioni : Lasciamo lavorare in pace EMA senza pressioni politiche. - 5y82C : EU accusa Russia e Cina sulla disinformazione sui vaccini. NO COMMENT - SIVeLP : Dalla Russia con vaccino, anche per gli animali arriva l'immunizzazione anti Covid-19 -