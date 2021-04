Covid Italia, Zangrillo: “Cura più efficace? Il medico di famiglia” (Di venerdì 30 aprile 2021) “La terapia più efficace contro il coronavirus Sars-CoV-2? Si chiama medico di medicina generale”. A parlare all’Adnkronos Salute è un camice bianco che lavora in ospedale. Alberto Zangrillo, primario di anestesia e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano, ne è convinto: il medico di famiglia, le cure primarie, quell’insieme che viene definito il territorio, “è fondamentale, prioritario”. E spero che a questa figura sia riservato un ruolo di grande responsabilità e prestigio nelle sfide che in futuro la medicina ci proporrà”. Tanto da lanciare una proposta: “La Medicina generale dovrebbe essere una vera e propria specializzazione dopo la laurea magistrale” con una Scuola di specialità dedicata, dice il prorettore dell’università Vita-Salute. E’ questo che la lotta a Covid-19 ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) “La terapia piùcontro il coronavirus Sars-CoV-2? Si chiamadi medicina generale”. A parlare all’Adnkronos Salute è un camice bianco che lavora in ospedale. Alberto, primario di anestesia e rianimazione dell’Irccs San Raffaele di Milano, ne è convinto: ildi, le cure primarie, quell’insieme che viene definito il territorio, “è fondamentale, prioritario”. E spero che a questa figura sia riservato un ruolo di grande responsabilità e prestigio nelle sfide che in futuro la medicina ci proporrà”. Tanto da lanciare una proposta: “La Medicina generale dovrebbe essere una vera e propria specializzazione dopo la laurea magistrale” con una Scuola di specialità dedicata, dice il prorettore dell’università Vita-Salute. E’ questo che la lotta a-19 ...

