Covid Italia, Rt a 0,85 (Di venerdì 30 aprile 2021) Covid Italia, lievissimo aumento per l'indice Rt, a 0,85 mentre la scorsa settimana era 0,81. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute dalla riunione della cabina di regia Iss-ministero della Salute. L'incidenza scende invece a 146 casi su 100mila abitanti, la scorsa settimana era 157 su 100mila abitanti. I dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute e le decisioni della cabina di regia possono modificare la mappa colorata dell'Italia, che dall'inizio della settimana si presenta quasi tutta in zona gialla, ad eccezione di Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta, in zona arancione, e della Sardegna, in zona rossa. Sul fronte vaccini, "ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il ...

