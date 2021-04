Covid Italia, record 508mila vaccini in un giorno (Di venerdì 30 aprile 2021) Superata la soglia delle 500mila vaccinazioni in un giorno in Italia. Nella giornata di ieri sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16:23 ed è in aggiornamento. La cifra è la più alta mai registrata finora ed è stata raggiunta grazie all’allineamento ottimale avvenuto tra gli approvvigionamenti degli ultimi giorni e le capacità di somministrazione sviluppate a livello regionale, grazie all’incremento dei punti vaccinali e all’ampliamento della platea dei vaccinatori. “Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente” ha dichiarato il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “Il mantenimento di un rateo di almeno 500mila somministrazioni al giorno è adesso sempre più legato alla puntualità e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Superata la soglia delle 500mila vaccinazioni in unin. Nella giornata di ieri sono state 508.158 le somministrazioni effettuate nel quadro della campagna vaccinale nazionale. Il dato è stato rilevato oggi alle 16:23 ed è in aggiornamento. La cifra è la più alta mai registrata finora ed è stata raggiunta grazie all’allineamento ottimale avvenuto tra gli approvvigionamenti degli ultimi giorni e le capacità di somministrazione sviluppate a livello regionale, grazie all’incremento dei punti vaccinali e all’ampliamento della platea dei vaccinatori. “Il dato conferma le previsioni e dimostra che la macchina delle vaccinazioni è efficiente” ha dichiarato il Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. “Il mantenimento di un rateo di almeno 500mila somministrazioni alè adesso sempre più legato alla puntualità e ...

