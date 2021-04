Covid, Italia a quota 500mila vaccinazioni al giorno. Recovery plan a Bruxelles: 248 miliardi per ripartire (Di venerdì 30 aprile 2021) Sarà inviato oggi 30 aprile alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): il Recovery plan dell’Italia. Entro l’estate il nostro Paese potrà così ricevere un anticipo dei fondi Ue da 25 miliardi per la ricostruzione post pandemia. Sul fronte della lotta al Coronavirus salgono a quasi 500mila le vaccinazioni quotidiane, come da programma del Commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. “Entro luglio vaccinato il 60%” In arrivo in Italia 2,5 milioni di dosi di vaccini anti-Covid, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Come sottolineato dal commissario Figliuolo, siamo vicini al target delle 500mila immunizzazioni al giorno. L’obiettivo delle autorità politiche e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 aprile 2021) Sarà inviato oggi 30 aprile alla Commissione europea il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): ildell’. Entro l’estate il nostro Paese potrà così ricevere un anticipo dei fondi Ue da 25per la ricostruzione post pandemia. Sul fronte della lotta al Coronavirus salgono a quasilequotidiane, come da programma del Commissario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. “Entro luglio vaccinato il 60%” In arrivo in2,5 milioni di dosi di vaccini anti-, che portano a 4,7 milioni il totale in pochi giorni. Come sottolineato dal commissario Figliuolo, siamo vicini al target delleimmunizzazioni al. L’obiettivo delle autorità politiche e ...

