Covid, Iss: 'In Italia variante inglese al 91,6% e brasiliana al 4,5% (Di venerdì 30 aprile 2021) In Italia la variante inglese del virus si conferma dominante, pari al 91,6% dei casi, mentre quella brasiliana riguarda il 4,5% dei contagiati. Lo evidenzia la nuova indagine rapida condotta dall'Iss ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 aprile 2021) Inladel virus si conferma dominante, pari al 91,6% dei casi, mentre quellariguarda il 4,5% dei contagiati. Lo evidenzia la nuova indagine rapida condotta dall'Iss ...

