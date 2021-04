Covid, ISS: in Italia variante inglese al 91,6%, brasiliana al 4% (Di venerdì 30 aprile 2021) In Italia al 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta 'variante inglese' (B.1.1.7) del virus Sars - CoV - 2 era del 91,6%, (in crescita rispetto all'86,7% del 18 marzo), con valori oscillanti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 aprile 2021) Inal 15 aprile scorso la prevalenza della cosiddetta '' (B.1.1.7) del virus Sars - CoV - 2 era del 91,6%, (in crescita rispetto all'86,7% del 18 marzo), con valori oscillanti ...

