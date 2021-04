Covid India | record di oltre 386mila nuovi contagi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Sono più dicasi di coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, mentre sono 3.498 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Nuova Delhi, che aggiorna a 18.376.524 il totale delle personeate mentre nel Paese sono arrivati i primi aiuti medici di emergenza inviati dagli Stati Uniti. Continua a correre, quindi, ilo in, travolta dale alle prese con la variantena del coronavirus. I 386.452casi registrati nell’ultima giornata segnano un nuovodall’inizio della pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

...allo Sri Lanka il divieto di ingresso in Italia già previsto per coloro che provengono dae ... ha detto a un Giorno da Pecora.'Ora dobbiamo concentrarci nella lotta al. Le persone non si ...Seguono il Brasile con 401 mila morti su 14,6 milioni di contagi e l'con quasi 205 mila ...luglio il 60%' degli italiani 'dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose' di vaccino anti -. ...Per l’ennesima volta l’India batte se stessa nella drammatica corsa ai record dei contagi quotidiani da Covid, stabilendo - dopo quello di ieri con 379.257 positività in 24 ore - un nuovo agghiaccian ...La variante indiana preoccupa, soprattutto alcune zone della provincia di Latina, nel Lazio: ieri, prima giornata dello screening di massa sulla ...