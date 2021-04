Covid | indagine | 40% giovani riferisce sintomi depressivi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Firenze, 30 apr. - (Adnkronos Salute) - A causa dele delle restrizioni, il 16,5% della popolazione afferma di averedi depressione. Il dato diventa eclatante tra i più: nella fascia tra i 18 e i 25 anni si sale al 34,7%, più del doppio. Un numero confermato da un'altra rilevazione tra la quota di persone che avverte disagi psicologici: il 27,1% nella media della popolazione, che arriva al 40,2% fra i. Quasi il 60% dei genitori ritiene rilevante l'impatto psicologico della pandemia sui minori. Il 30% circa pensa che non sia troppo rilevante e con conseguenze durature, mentre quanti non vedono problemi sono sotto la soglia del 10%. Queste alcune delle conseguenze del-19 sulla salute e le abitudini degli italiani emerse dalla ricerca, presentata dalla Fondazione ...

Covid, scuole: tre nuovi casi in provincia di Imperia Uno scolaro di scuola primaria del distretto ... l'ASL1, tramite il Dipartimento di Prevenzione , ha attivato l'indagine epidemiologica al fine di ...Queste alcune delle conseguenze del Covid-19 sulla salute e le abitudini degli italiani emerse ... Dall'indagine emerge però anche qualche elemento positivo. Sul cibo c'è un doppio riscontro: da una ...Firenze, 30 apr. - (Adnkronos Salute) - A causa del Covid e delle restrizioni, il 16,5% della popolazione afferma di avere sintomi di depressione.