Covid, in Lombardia 2.214 nuovi positivi con oltre 53 mila tamponi. Continua il calo dei ricoveri. Nella Bergamasca +177 casi (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati regionali nel report di venerdì 30 aprile. Il tasso di positività è del 4,1%. I guariti/dimessi sono 1.762, le vittime 41. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 aprile 2021) I dati regionali nel report di venerdì 30 aprile. Il tasso dità è del 4,1%. I guariti/dimessi sono 1.762, le vittime 41.

