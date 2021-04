Covid in Italia: sempre meglio negli ospedali. Indice di positività a 3,9%. A Roma 500 nuovi casi (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti 338.771 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 13.446 nuovi contagi, che hanno espresso un Indice di positività al ribasso: 3,9%. Covid: calano i positivi, ma la Lombardia è sempre la regione più colpita Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministro della Sanità, nel Paese gli Italiani attualmente positivi (non tutti ‘malati’), sono 436.270, dunque 2.439 in meno rispetto a ieri. Anche oggi, con numeri sempre ‘importanti’ rispetto alle altre, la Lombardia è la regione maggiormente colpita da nuovi casi, con altri 2.214 in più da ieri. Seguono poi la Campania (1.898), la Puglia (1.344), l’Emilia ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati eseguiti 338.771 ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 13.446contagi, che hanno espresso undial ribasso: 3,9%.: calano i positivi, ma la Lombardia èla regione più colpita Inoltre, informa il bollettino quotidiano stilato dal ministro della Sanità, nel Paese glini attualmente positivi (non tutti ‘malati’), sono 436.270, dunque 2.439 in meno rispetto a ieri. Anche oggi, con numeri‘importanti’ rispetto alle altre, la Lombardia è la regione maggiormente colpita da, con altri 2.214 in più da ieri. Seguono poi la Campania (1.898), la Puglia (1.344), l’Emilia ...

