Covid, in Campania l'indice Rt torna sopra l'1. Da lunedì la regione rischia di passare da gialla ad arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) La Valle D'Aosta, con un'incidenza che supera i 250 casi per 100mila abitanti, dovrebbe tornare in zona rossa, mentre la Sardegna potrebbe passare in arancione. La Campania, con un indice Rt tornato sopra all'1, da lunedì potrebbe invece passare da gialla ad arancione. La Puglia, infine, e' in bilico tra l'arancione e il giallo. Sono questi i probabili cambi di colore delle Regioni italiane, in attesa delle decisioni ufficiali che arriveranno in giornata con le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

