Covid | in Campania 1 898 nuovi casi Stabile 9 | 1% l’indice di contagio 20 morti nelle ultime 24 ore

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'Senza rigore tra due settimane zona rossa' - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - aranciaverde : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, oggi 1.898 positivi e 24 morti: l'indice di contagio stabile al 9% - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, bollettino vaccinazioni del 30 aprile 2021 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Regione Campania, bollettino vaccinazioni del 30 aprile 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Cala l'età media dei casia 42 anni "Decresce l'età mediana dei casi di- 19 in Italia, ... Tra queste, due Regioni (e Sicilia) hanno una trasmissibilita' compatibile con uno ...... Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle D'Aosta zona gialla : Abruzzo,, Emilia ... al termine del prescritto ciclo; avvenuta guarigione da- 19, con contestuale cessazione dell'...Diminuiscono i nuovi positivi ma aumenta la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.898 positivi su 20.727 tamponi molecolari esaminati, 88 in meno di ieri con ...Risale l’indice Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia che la scorsa settimana ... Tre Regioni (contro 4 della settimana precedente) hanno un Rt puntuale maggiore di uno. Campania e ...