Covid, il Brasile travolto dall’epidemia chiede aiuto: “I paesi con dosi extra di vaccino ce le donino il prima possibile” (Di venerdì 30 aprile 2021) Altri 3.001 persone morte per Covid e quasi 70mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale delle vittime in Brasile sale a 401.186 mentre i casi accertati dall’inizio della pandemia sono 14.590.678. Un paese – da oltre 210 milioni di abitanti – da settimane travolto dall’epidemia e ora chiede aiuto al resto del mondo. Il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello affinché i paesi con dosi in eccesso di vaccini anti-Covid li donino al Brasile “il prima possibile”. Dopo che l’ente regolatore per i farmaci (Anvisa) ha bocciato l’uso del vaccino russo Sputnik V il Brasile cerca alternative. In carica dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Altri 3.001 persone morte pere quasi 70mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il bilancio totale delle vittime insale a 401.186 mentre i casi accertati dall’inizio della pandemia sono 14.590.678. Un paese – da oltre 210 milioni di abitanti – da settimanee oraal resto del mondo. Il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, ha rivolto un appello affinché iconin eccesso di vaccini anti-lial“il”. Dopo che l’ente regolatore per i farmaci (Anvisa) ha bocciato l’uso delrusso Sputnik V ilcerca alternative. In carica dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, in Brasile 400mila morti: 100mila in soli 36 giorni, tra marzo e aprile. Bolsonaro: “Sarò l’ultimo a fare il… - MediasetTgcom24 : Drammatico appello del Brasile: 'Chi ha vaccini in eccesso ce li mandi' #covid - Agenzia_Italia : Bolsonaro minaccia l'uso dell'esercito contro le restrizioni anti Covid - libellula58 : RT @LaStampa: Brasile, coppia intubata per Covid, lei è incinta: la bimba nasce con cesareo e contagiata. Sono salvi tutti e tre https://t.… - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Drammatico appello del Brasile: 'Chi ha vaccini in eccesso ce li mandi' #covid -