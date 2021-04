COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.366 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 83 persone: – 5, residenti nel comune di Aquilonia; – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 1, residente nel comune di Luogosano; – 1, residente nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.366 tamponi effettuati sono risultate positive al83 persone: – 5, residenti nel comune di Aquilonia; – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 3, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Baiano; – 3, residenti nel comune di Bisaccia; – 1, residente nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Capriglia Irpina; – 3, residenti nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Frigento; – 1, residente nel comune di Gesualdo; – 4, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Lacedonia; – 1, residente nel comune di Luogosano; – 1, residente nel comune ...

