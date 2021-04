Covid, i nuovi colori delle regioni italiane da lunedì 3 maggio. La decisione del ministro Speranza (Di venerdì 30 aprile 2021) Come accade ogni venerdì, è arrivata l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, sul nuovo cambio di colori delle regioni italiane per contenere la diffusione del coronavirus. C’era grande attesa in particolare per alcuni territori, dati in bilico fino a qualche ora fa. Dopo aver analizzato dettagliatamente i numeri del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’esponente del governo capitanato da Mario Draghi ha assunto i provvedimenti che varranno da lunedì 3 maggio. La maggioranza delle regioni resterà ancora in zona gialla e in particolare quelle che sono state tinte da questo colore dal 26 aprile scorso, non hanno avuto peggioramenti e quindi avranno nuovamente le restrizioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Come accade ogni venerdì, è arrivata l’ordinanza deldella Salute, Roberto, sul nuovo cambio diper contenere la diffusione del coronavirus. C’era grande attesa in particolare per alcuni territori, dati in bilico fino a qualche ora fa. Dopo aver analizzato dettagliatamente i numeri del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, l’esponente del governo capitanato da Mario Draghi ha assunto i provvedimenti che varranno da. Laranzaresterà ancora in zona gialla e in particolare quelle che sono state tinte da questo colore dal 26 aprile scorso, non hanno avuto peggioramenti e quindi avranno nuovamente le restrizioni ...

