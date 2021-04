Covid, i colori delle regioni dal 3 maggio: Valle d’Aosta rossa, Sardegna arancione. Puglia e Sicilia rimangano arancioni. UFFICIALE [VIDEO GUIDA] (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3 maggio. È in area rossa la regione Valle d’Aosta. Sono in area arancione le regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna (che lascia quindi il rosso). Tutte le altre regioni e province autonome sono in area gialla. L'articolo Covid, i colori delle regioni dal 3 maggio: Valle d’Aosta rossa, Sardegna arancione. Puglia e ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati eindicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 3. È in areala regione. Sono in arealeBasilicata, Calabria,(che lascia quindi il rosso). Tutte le altree province autonome sono in area gialla. L'articolo, idal 3e ...

