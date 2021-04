Covid, i colori delle regioni dal 3 maggio: cosa cambia, i dettagli (Di venerdì 30 aprile 2021) Da lunedì 3 maggio cambiano nuovamente i colori delle regioni in Italia: scopriamo in quali fasce entreranno i territori della nostra penisola. I colori delle regioni (Pixabay)Più passano i giorni, più ci avviciniamo alla fine di questo incubo. È solo questione di tempo prima che il Covid venga definitivamente sconfitto. Nelle nazioni in cui hanno quasi completato la campagna di vaccinazione, infatti, i cittadini hanno riassaporato quei momenti di normalità a noi tanto cari che ci sono stati sottratti dalla pandemia. In Italia finalmente si è arrivati all’obiettivo dichiarato mesi fa dal Generale Figliuolo, arrivando a somministrare 500.000 dosi di vaccino in un solo giorno. La campagna di vaccinazione finalmente sta ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Da lunedì 3no nuovamente iin Italia: scopriamo in quali fasce entreranno i territori della nostra penisola. I(Pixabay)Più passano i giorni, più ci avviciniamo alla fine di questo incubo. È solo questione di tempo prima che ilvenga definitivamente sconfitto. Nelle nazioni in cui hanno quasi completato la campagna di vaccinazione, infatti, i cittadini hanno riassaporato quei momenti di normalità a noi tanto cari che ci sono stati sottratti dalla pandemia. In Italia finalmente si è arrivati all’obiettivo dichiarato mesi fa dal Generale Figliuolo, arrivando a somministrare 500.000 dosi di vaccino in un solo giorno. La campagna di vaccinazione finalmente sta ...

