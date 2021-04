**Covid: Helen Mirren è 'La Vacinada' nel nuovo videoclip di Checco Zalone** (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "L'immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs 'La Vacinada'". Così Checco Zalone sorprende tutti e pubblica, su Instagram, l'irresistibile video di una nuova canzone, dal titolo 'La Vacinada', che ha come guest star nientemeno che la grande attrice Helen Mirren. Girato in Salento, dove anche la star britannica Orso d'Oro alla Carriera e Premio Oscar per 'The Queen' ha una masseria, il video gioca tutto intorno a Zalone che si innamora della Mirren nonostante l'età, perché lei è 'immunizada'. "Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada", canta Zalone, "a mi me gusta bailare con tigo, o Vacinada", "faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada". Politicamente scorretto, esilarante, l'attore ha realizzato il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - "L'immunidad de gregge ancor no è arrivada, ma menomal que estàs 'La'". CosìZalone sorprende tutti e pubblica, su Instagram, l'irresistibile video di una nuova canzone, dal titolo 'La', che ha come guest star nientemeno che la grande attrice. Girato in Salento, dove anche la star britannica Orso d'Oro alla Carriera e Premio Oscar per 'The Queen' ha una masseria, il video gioca tutto intorno a Zalone che si innamora dellanonostante l'età, perché lei è 'immunizada'. "Ha la caviglia un pochino gonfiada, ma non fa nada", canta Zalone, "a mi me gusta bailare con tigo, o", "faccia a faccia con sta veccia muchacha immunizada". Politicamente scorretto, esilarante, l'attore ha realizzato il ...

Advertising

infoitcultura : Checco Zalone balla con Helen Mirren tra bachata e Salento: 'La vacinada' è il tormentone dell'estate Covid - TV7Benevento : **Covid: Helen Mirren è 'La Vacinada' nel nuovo videoclip di Checco Zalone**... - claudio_2022 : Checco Zalone balla con Helen Mirren tra bachata e Salento: 'La vacinada' è il tormentone dell'estate Covid. Che… - tempoweb : Scoppia l'#amore tra #CheccoZalone e #HelenMirren grazie al #vaccino per il #Covid - VIDEO #covid19 #mirren #zalone… - OptiMagazine : Non c'è pace per #PeakyBlinders6, costretto a chiudere il set per #COVID19: le riprese erano ripartite dopo la mort… -